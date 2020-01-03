إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال وباتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.