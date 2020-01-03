تراجع البورصات العالمية وارتفاع كبير في أسعار النفط بعد جريمة اغتيال سليماني

هونغ كونغ-سانا

سجلت أسواق المال الكبرى في العالم تراجعا ملحوظا اليوم بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بعد الجريمة الأمريكية النكراء باغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن بورصة لندن انخفضت بنسبة 42ر0 بالمئة وخسرت بورصة باريس بنسبة 52ر0 بالمئة بينما انخفضت بورصة فرانكفورت بنسبة 50ر1 بالمئة.

وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف لايت سويت كرود تسليم شباط بنسبة 3ر4 بالمئة في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 84ر63 دولارا بينما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم آذار 4ر4 بالمئة إلى 16ر69 دولارا.

ودفعت الأزمة المستثمرين إلى التوجه إلى الخيارات الأكثر أمانا ومن بينها العملات حيث ارتفع الين بنسبة 6ر0 بالمئة مقابل الدولار وكذلك الذهب الذي ارتفع سعره بمعدل 4ر1 بالمئة ليصل إلى 1600 دولار للأونصة في أعلى معدل له منذ نحو سبع سنوات.

وتراجعت العملات عالية الخطورة ومن بينها الدولار أما الأسهم فتراوحت بين الصعود والهبوط وسجلت بورصة هونغ كونغ انخفاضا بنسبة 3ر0 بالمئة وشنغهاي 1ر0 بالمئة وسنغافورة 7ر0 بالمئة وبومباي 5ر0 بالمئة إلا أن بورصات سيدني وسيئول وولينغتون ومانيلا وتايبيه حققت مكاسب.

وارتفعت أسهم شركة سانتوز أكثر من 2 بالمئة في سيدني بينما ارتفعت أسهم بتروتشاينا المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 8ر2 بالمئة.