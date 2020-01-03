شخصيات لبنانية تدين العدوان الإجرامي الأمريكي الجديد في العراق

بيروت-سانا

أدان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان بشدة عدوان الإدارة الأمريكية الإجرامي الجديد باغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما في عملية إرهابية محملا هذه الإدارة مسؤولية تداعياتها الخطيرة.

ووصف قبلان هذا العدوان بأنه “بمثابة إعلان حرب يريدها الرئيس ترامب للهروب من فضائحه وأزماته” مؤكدا أن دماء الشهداء وسواعد المقاومين ستدحر المحتل الأمريكي عن العراق.

من جهته أدان رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي الحماقة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية ومن في فلكها باغتيال الفريق سليماني معتبرا أن ذلك يعتبر انتحارا استراتيجيا لمشاريع أمريكا الاستعمارية وستكون لهذه الحماقة تداعيات وخيمة على مستوى العالم داعيا شعوب المنطقة وقوى المقاومة على امتدادها للمزيد من بذل الجهود لتحرير المنطقة من الاحتلال.

وشدد ياسين على ضرورة التمسك بخيار المقاومة.

بدوره أدان النائب اللبناني السابق إميل إميل لحود العملية الإرهابية الأمريكية في العراق التي أدت إلى استشهاد الفريق سليماني.

وقال لحود في بيان له: “مرة جديدة يؤكد لنا الأمريكي أنه الرمز الأول للإرهاب في العالم عبر قتله أشخاصاً في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن أرضه بحجة محاربة الإرهاب في حين أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وشريكها الإسرائيلي وبعض شركائهما العرب يد الإرهاب في أكثر من بلد”.

من جانبه أدان رئيس حركة الشعب في لبنان نجاح واكيم الجريمة النكراء التي نفذها الحلف الأمريكي الصهيوني والتي أدت إلى استشهاد سليماني وعدد من قيادات وكوادر الحشد الشعبي مؤكدا أن هذه الجريمة “لم تكن موجهة ضد إيران وحدها ولكنها موجهة ضد جميع قوى التحرر الوطني في منطقتنا وخصوصاُ في العراق وسورية وفلسطين ولبنان”.

واعتبر واكيم أن إقدام الإدارة الأمريكية ومعها حليفها الصهيوني على تنفيذ هذه الجريمة يشكل بداية فصل جديد من التصعيد العسكري ما يضع المنطقة كلها على حافة حرب إقليمية تهدد السلام العالمي برمته.

كما أدان المفتي الشيخ حسن شريفة العدوان الأمريكي على مطار بغداد واغتيال قائد فيلق القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد من كوادر الحشد معتبرا أن ما قامت به الإدارة الأمريكية هو عدوانية موصوفة ضد من حارب الإرهاب وكان له بالمرصاد فأنقذ العراق والمنطقة.

كما أدان العلامة علي فضل الله إقدام الإدارة الأمريكية على القيام باعتداء كبير هو الأخطر ليس على سيادة العراق فحسب بل على المنطقة كلها والتي باتت مشرعة على جملة من الخيارات الخطيرة والمفتوحة على تداعيات وتطورات كثيرة.

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي أعلن فجر اليوم استشهاد سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدى المهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.