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عــاجــل الخارجية اللبنانية تدين الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وتعتبرها انتهاكا لسيادة العراق وتصعيدا خطيرا ضد إيران

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الحكومة وإلى جانب جميع الأركان والأجهزة العسكرية وجميع الإيرانيين ستلقن أميركا درساً لن ينساه ترامب وجميع رؤساء الجمهورية القادمين لأميركا

2020-01-03

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الخارجية اللبنانية تدين الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وتعتبرها انتهاكا لسيادة العراق وتصعيدا خطيرا ضد إيران

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