المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الحكومة وإلى جانب جميع الأركان والأجهزة العسكرية وجميع الإيرانيين ستلقن أميركا درساً لن ينساه ترامب وجميع رؤساء الجمهورية القادمين لأميركا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صحفية تشيكية: النظام التركي يواصل دعم الإرهاب في سورية
2020-01-02
برلماني تركي: أردوغان يواصل سياسات التصعيد والعداء في المنطقة
2019-12-31
كوبا وسورية.. علاقات صداقة ونهج ثابت يقوم على احترام سيادة الدول ومواجهة الإرهاب
2019-12-31
سفير كوبا في طهران يجدد دعم بلاده لحل الأزمة في سورية سياسياً
2019-12-31
ضابط تركي متقاعد: سياسات أردوغان حيال سورية وليبيا خطيرة
2019-12-31
لافروف وظريف: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي
2019-12-30
إدريس ومسلّم: تصدير أردوغان إرهابييه إلى ليبيا يهدد أمن المنطقة
2019-12-30
محليات
هطلات مطرية غزيرة على المناطق الغربية والشمالية وثلجية على ارتفاع 1200 متر
2020-01-03
الإعلام السوري… كوادر ومؤسسات لا تعرف التوقف أو الانقطاع حتى في أيام العطل
2020-01-02
عمال كهرباء دمشق وريفها: جاهزية تامة خلال أيام العطل والأعياد لإصلاح الأعطال وتلبية شكاوى المواطنين- فيديو
2020-01-02
الشرطة في خدمة الشعب.. شعار يجسده عناصر شرطة المرور في جميع الظروف- فيديو
2020-01-02
معالجة انهيارات في التربة على طريق الشلفاطية ودبا بريف اللاذقية
2020-01-02
الحرارة إلى انخفاض وهطلات مطرية غزيرة في المناطق الساحلية والشمالية وثلوج على ارتفاع 1400 متر
2020-01-02
استصلاح وتجهيز أكثر من 2500 دونم من الأراضي للزراعة في السويداء
2020-01-02
رياضة
الاتحاد والوثبة يتأهلان إلى نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال
2020-01-02
تشيمبرز يغيب عن الملاعب عدة أشهر بعد جراحة في الركبة
2020-01-02
ليستر يتغلب على نيوكاسل في الدوري الانكليزي
2020-01-01
برايتون يتعادل مع تشيلسي بمقصية الإيراني جهانبخش
2020-01-01
أستون فيلا يهزم بيرنلي في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2020-01-01
غداً الجولة الفاصلة المؤهلة لنهائي كأس الجمهورية بكرة السلة
2020-01-01
جهود كبيرة لنادي السلام للرياضات الخاصة لاستقطاب لاعبين جدد
2020-01-01
اقتصاد
تجارب ناجحة لإكثار نبات الزعفران في مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء
2020-01-02
محلج العاصي يبدأ توريد البذور الصناعية إلى شركة زيوت حماة
2020-01-02
الإنتاج الصناعي البريطاني يتراجع بأسرع وتيرة منذ 2012
2020-01-02
ارتفاع أسعار النفط
2020-01-02
أسعار الذهب ترتفع مدفوعة بتراجع الدولار
2020-01-02
إعادة فتح طريق الحسكة-حلب الدولي ينعش الآمال بتصريف المحاصيل الزراعية المخزنة والمنتجة بالحسكة
2020-01-01
أكثر من 210 آلاف هكتار.. زيادة المساحات المزروعة بالشعير في الرقة وحلب
2020-01-01
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الخامنئي يتوعد برد قاس على جريمة اغتيال الفريق سليماني.. روحاني: الشعب الإيراني سينتقم من الإدارة الأمريكية
الرئيس العراقي يحذر من العواقب المترتبة على العدوان الأمريكي باغتيال سليماني والمهندس
موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة
سورية تدين بشدة العدوان الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد اللواء الإيراني سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي
استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واللواء قاسم سليماني في عدوان أمريكي على محيط مطار بغداد
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الخارجية اللبنانية تدين الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وتعتبرها انتهاكا لسيادة العراق وتصعيدا خطيرا ضد إيران
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2020-01-03
2020-01-03
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الخارجية اللبنانية تدين الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وتعتبرها انتهاكا لسيادة العراق وتصعيدا خطيرا ضد إيران
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الخارجية اللبنانية تدين الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وتعتبرها انتهاكا لسيادة العراق وتصعيدا خطيرا ضد إيران
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