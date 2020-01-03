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عــاجــل مظاهرات حاشدة في طهران وعدد من المدن الإيرانية تنديداً بالعدوان الأمريكي الغادر الذي أسفر عن استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس

قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي يصدر أمراً بتعيين العميد اسماعيل قاآني قائداً لفيلق القدس خلفاً للفريق الشهيد قاسم سليماني

2020-01-03

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مظاهرات حاشدة في طهران وعدد من المدن الإيرانية تنديداً بالعدوان الأمريكي الغادر الذي أسفر عن استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس

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