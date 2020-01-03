بيلوسي: عملية القوات الأمريكية في العراق من شأنها تصعيد التوتر بالمنطقة

واشنطن-سانا

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إقدام الإدارة الأمريكية على اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي لم يأخذ الإذن من الكونغرس للقيام بهذه العملية التي من شأنها تصعيد حدة التوتر في المنطقة.

ونقلت اسوشييتد برس عن بيلوسي قولها في بيان: “الغارة الجوية الأمريكية التي تمت اليوم تزيد من خطر إثارة تصعيد خطير لاحق للعنف” مضيفة: “لا يمكن لأمريكا والعالم كله أن يسمحوا بأن تصل عملية تصعيد التوتر إلى نقطة اللاعودة”.

ولفتت بيلوسي إلى أن الإدارة الأمريكية تعرض بهذه العملية أرواح العسكريين الأمريكيين لخطر أعمال استفزازية وغير متناسبة مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية نفذت هجمات في العراق دون إذن الكونغرس باستخدام القوة العسكرية ضد إيران.

وطالبت بيلوسي الإدارة بإبلاغ الكونغرس بتطورات الوضع الخطير وبالخطوات التالية التي تدرسها بما في ذلك الزيادة الكبيرة في عدد القوات الإضافية التي يتم إرسالها إلى المنطقة.

وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي توعد برد قاس على جريمة اغتيال الفريق سليماني إثر العدوان الجوي للقوات الأمريكية في بغداد.