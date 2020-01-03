تدمير ثلاثة أنفاق لتنظيم “داعش” الإرهابي في كركوك

بغداد-سانا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم تدمير ثلاثة أنفاق لتنظيم “داعش” الإرهابي وقتل جميع من بداخلها في محافظة كركوك شمال شرق العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الخلية قولها في بيان: “سلاح الجو العراقي نفذ اليوم ضربات جوية استهدفت خلالها ثلاثة أنفاق تستخدم من قبل إرهابيي داعش في منطقة الزاب الصغير بمحافظة كركوك ما أسفر عن تدمير هذه الأنفاق وقتل من بداخلها” مشيرة إلى أنها نفذت العملية بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

وكانت القوات العراقية اعتقلت أمس اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة نينوى شمال البلاد.

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