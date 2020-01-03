الخارجية الروسية: اغتيال سليماني خطوة متهورة تصعد التوتر في المنطقة

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني خطوة متهورة من قبل الإدارة الأمريكية ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة بأسرها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر في الوزارة قوله في تصريح اليوم: “سليماني كان يخدم بإخلاص قضية الدفاع عن مصالح إيران الوطنية” معربا عن التعازي للشعب الإيراني.

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي أعلن فجر اليوم استشهاد اللواء سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.