تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تواصلت الاحتجاجات وقطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بالإسراع فى تشكيل الحكومة اللبنانية وتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين قطعوا طريق الجية الواصل إلى الجنوب اللبناني وطريق عام حلبا في عكار شمال لبنان بالكامل بالإطارات والعوائق الحديدية والبلاستيكية.

واقتحم محتجون شركة الكهرباء في دير عمار شمال لبنان ووقع تدافع بين الجيش والمحتجين أمام الشركة على خلفية محاولتهم اقتحامها احتجاجا على ساعات التقنين الطويلة وعدم الوفاء بالوعود التي قدمت سابقا ما أدى لوقوع إصابات بين عناصر الجيش.

كما قطع محتجون طرقات عرمان دير عمار المحمرة بالاتجاهين واوتوستراد الدولي بين عكار وطرابلس واوتوستراد المنية الدولي.

وقام الجيش اللبناني بفتح معظم الطرقات التي قطعها المحتجون في طرابلس ومحيطها باستثناء الطريق العام في التبانة تحت جسر المشاة ومسارب ساحة النور التي لا تزال مقفلة.

وفتحت جميع المؤسسات الخاصة والعامة والدوائر الحكومية والمؤسسات التربوية بشكل طبيعي وسط انتشار كثيف لوحدات الجيش اللبناني أمام مداخلها حيث تشهد تجمهرا لعدد من المحتجين الذين يمنعون العمال والموظفين من الدخول إلى مكاتبهم بهدف شل حركة العمل فيها.

وأفادت غرفة التحكم المروري بقطع طرقات نفق نهر الكلب والطريق البحرية واوتوستراد الجية وفي البقاع تعلبايا مثلث كامد اللوز غزة جب جنين وفي طرابلس ساحة النور والتبانة والبداوي كما أعلنت عن قطع السير على اوتوستراد عاليه عند مفرق شويت نزولاً ومحلة ضهر الوحش صعودا.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات ومظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.