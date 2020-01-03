جنتي ورضائي: الاعتداء الأمريكي باغتيال سليماني لن يبقى دون رد

طهران-سانا

أكد أمين مجلس صيانة الدستور في إيران أحمد جنتي أن الاعتداء الأمريكي باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني لن يبقى دون رد.

وجاء في بيان صدر عن جنتي اليوم أوردته وكالة ارنا: “على أعداء البشرية أن يفهموا أن نهج الشهيد سليماني مستمر وهو كان موجودا طيلة أربعين عاماً في ساحة الجهاد والمقاومة باستمرار ولم يتخل لحظة واحدة عن الكفاح”.

بدوره أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في تغريدة على تويتر أن إيران ستنتقم بشدة من أمريكا ردا على اغتيال سليماني.

وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد على الخامنئي توعد في وقت سابق اليوم برد قاس على جريمة اغتيال اللواء سليماني اثر العدوان الجوى للقوات الأمريكية في بغداد.