3 كانون الثاني 2009 – كيان الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اجتياحه البري لقطاع غزة

دمشق-سانا

1777 – القوات الأمريكية بقيادة الجنرال جورج واشنطن تهزم القوات البريطانية في معركة برنستون بولاية نيو جيرسي.

1809 – المخترع الفرنسي نيكولاس أبيرت يكتشف الحفظ الغذائي.

1899 – الولايات المتحدة تحتل كوبا.

1924 – العالم البريطاني في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف تابوت الفرعون توت عنخ أمون بعد نحو عامين من اكتشاف مقبرته.

1935 – إيطاليا الفاشية بقيادة بينيتو موسوليني تغزو الحبشة.

1959 – ألاسكا تصبح الولاية رقم 50 ضمن الولايات المتحدة.

1962 – الولايات المتحدة تقطع علاقتها مع كوبا.

1970 – كورت فالدهايم يتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

1985 – كيان الاحتلال الاسرائيلي يعترف بأنه قام سرا بنقل يهود الفلاشا من إثيوبيا.

2004 – تحطم طائرة مصرية كانت تقل سياحا فرنسيين في طريقها من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة حيث سقطت في البحر الأحمر وأدى ذلك إلى مقتل 148 شخصا.

2009 – كيان الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اجتياحه البري لقطاع غزة في اليوم الثامن من عدوانه على القطاع.

من مواليد هذا اليوم

1883 – كليمنت أتلي رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1892 – جون تولكين.. فيلولوجي وكاتب روائي إنكليزي.

من وفيات هذا اليوم

1933 – فيلهلم كونو مستشار ألمانيا.