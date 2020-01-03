القبائل الليبية تدعو للوقوف بوجه التدخل التركي في شؤون البلاد

طرابلس-سانا

دعت القبائل في شرق ليبيا أبناءها إلى الالتحاق بمحاور القتال في طرابلس وتسخير كل الإمكانيات لدعم المجهود الحربي عقب منح البرلمان التركي تفويضاً لرئيس نظامه رجب طيب أردوغان بالتدخل العسكري في ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام عن مجلس مشايخ ترهونة قولهم في بيان إن “ساعة العمل والنضال من أجل سيادة الوطن دقت” مضيفاً أن “الإرث الاستعماري التركي الذي عرفه آباؤنا بالقتل والسلب والنهب والتخلف يعود من جديد بعد أن استجداه واستقوى به بقاياه من بني جلدته في بلادنا”.

ودعا المجلس أبناء القبائل العربية الليبية للوقوف صفاً واحداً ضد “الاحتلال التركي” واصفاً إياه بـ “العدو التاريخي الذي قتل وأباد الكثير من القبائل العربية وسبب في تأخرنا مئات السنين وكان سبباً رئيساً في تبادل الأدوار الاستعمارية على ليبيا”.

وأضاف المجلس في بيانه إن “الحكم الأردوغاني لن يستثني أحداً من الليبيين الحقيقيين سواء كان هنا أو هناك.. لا تتأخروا ولا تقفوا موقف الحياد فاليوم لا مجال لمنطق الحياد.. إما أن تكونوا أو لا تكونوا”.

من جهتها أدانت قبائل مصراتة في بيان مماثل التدخل التركي في شؤون البلاد الداخلية.

وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم فوض في وقت سابق اليوم أردوغان بما ينوي القيام به من مخططات لإرسال أسلحة وقوات عسكرية إلى ليبيا رغم رفض عدد من الأحزاب التركية كحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي والحزب الجيد.