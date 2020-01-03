مصرع 18 شخصاً جراء تحطم طائرة شحن عسكرية غرب السودان

الخرطوم-سانا

لقي 18 شخصاً بينهم أربعة أطفال حتفهم إثر سقوط طائرة شحن عسكرية اليوم في ولاية غرب دارفور الواقعة غرب السودان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن قوله في بيان إن الطائرة من طراز “انتونوف 12” سقطت بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة ما أدى إلى تحطمها مشيراً إلى مصرع طاقمها المكون من سبعة عسكريين إضافة إلى ثلاثة قضاة وثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال.

من جهته أشار مصدر عسكري سوداني إلى أن الطائرة أفرغت قبل تحطمها بعض المساعدات للمتضررين من اشتباكات قبلية في مدينة الجنينة بدارفور.

ولم تتوفر تفاصيل فورية عن أسباب تحطم الطائرة.