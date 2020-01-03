تعيين حكومة جديدة في الجزائر

الجزائر- سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية الوزير المستشار للاتصال بلعيد محند أوسعيد أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عين أعضاء الحكومة الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن أوسعيد قوله إن الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد تتشكل من 39 عضواً من بينهم 7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي يضم خمس نساء وزراء في حين أن أصغر وزير يبلغ من العمر 26 سنة.

وستعقد الحكومة أول اجتماع لها يوم الأحد المقبل.

وكان الرئيس تبون عين جراد السبت الماضي وزيراً أول خلفاً لصبري بوقدوم الذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة بعد استقالة السيد نور الدين بدوي من منصبه.