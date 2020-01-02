الدوما الروسي: إرسال قوات تركية إلى ليبيا يزيد الوضع سوءاً

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس لجنة الدولة للشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ديميتري نوفيكوف أن إرسال النظام التركي قوات إلى ليبيا سيزيد الوضع سوءاً وسينعكس سلبا على الشعب الليبي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نوفيكوف قوله اليوم تعليقا على مخططات النظام التركي إرسال قوات إلى ليبيا إنه “سيتعين على روسيا بناء سياستها بما يتوافق مع المستجدات والحرص على مراعاتها جميع العوامل”.

وفوض البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم في وقت سابق اليوم رئيس النظام رجب طيب أردوغان بما ينوي القيام به من مخططات لإرسال أسلحة وقوات عسكرية إلى ليبيا.

وكان أردوغان تحدث الخميس الماضي عن أطماعه التوسعية وأوهامه العثمانية لإعادة احتلال المنطقة وأعلن عزمه إرسال قوات تركية إلى ليبيا وجعل البرلمان الذي يسيطر عليه حزبه الإخواني يصوت على هذا الأمر بينما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن النظام التركي نقل مئات الإرهابيين الأشد خطورة من تنظيمي “داعش” والقاعدة من سورية إلى ليبيا.