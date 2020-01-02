إيطاليا..نائب ينتقد الصمت إزاء وصول أسلحة نووية أمريكية من تركيا

روما-سانا

انتقد انجيلو بونيللي ممثل حزب الخضر بالبرلمان الإيطالي صمت الحكومة المستمر إزاء وصول 50 سلاحا حربيا نووياً إلى القاعدة الأمريكية في أفيانو بمقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا شمال البلاد والقادمة من قاعدة انجرليك التركية.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن بونيللي منسق المجلس التنفيذي لحزب الخضر قوله في بيان إنه “لم يتم ذكر أي رد فعل حتى من جانب المجموعات البرلمانية إزاء تحول إيطاليا إلى أكبر ترسانة للأسلحة النووية في أوروبا”.

وأوضح بونيللي أنه بوصول الأسلحة النووية الـ 50 من تركيا فإن المجموع سيصل إلى 140 رأسا نوويا في إيطاليا وحدها معتبرا أن “ما يحدث في إيطاليا ينتهك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تنص في المادة2 على أن الدول غير النووية لا يمكنها استضافة أسلحة نووية”.