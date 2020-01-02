استكمالاً لخطوات التطبيع.. كاتب سعودي يزور كيان الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

تتواصل خطوات التطبيع العلني بين النظام السعودي وكيان الاحتلال الإسرائيلي لتأخذ أشكالاً جديدة وعلى مستويات مختلفة.

وفي هذا السياق كشفت وزارة خارجية كيان الاحتلال اليوم عن زيارة كاتب سعودي إلى “تل أبيب” مؤخراً مشيرة إلى أن هذا الكاتب المدعو عبد الرزاق القوسي التقى وزير الخارجية يسرائيل كاتس وأجرى لقاءات إعلامية مع وسائل إعلام إسرائيلية ودعا “إلى ضرورة بدء التطبيع مع (إسرائيل)” و”هي رؤية تجمعه مع كثيرين يرغبون في رؤية سلام بين بلاده وبينها” حسب تعبيرها.

ونقلت الوزارة عن القوسي قوله إنه ثاني كاتب سعودي يصل إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي لافتاً إلى أن زيارته للكيان “لم تكن سلبية.. فالزيارة إليه ليست صعبة.. وأتمنى أن تكون هناك علاقات بيننا وبين إسرائيل”.

وسبق أن كشفت تقارير إخبارية عن وجود علاقات تنسيق بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والنظام السعودي الذي أقر ولي عهده محمد بن سلمان في نيسان عام 2018 بوجود مصالح مشتركة بين بلاده وكيان العدو الإسرائيلي فضلاً عن زيارة وفد سعودي يضم أكاديميين ورجال أعمال سعوديين إلى كيان الاحتلال في تموز عام 2016 إضافة إلى لقاءات متكررة جرت بين مسؤولين من الجانبين.