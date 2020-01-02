رئيس الحكومة التونسية المكلف يعلن تشكيلة حكومته المقترحة

تونس-سانا

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي اليوم تشكيلة حكومته التي سيتم طرحها على البرلمان لنيل الثقة.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الجملي قوله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الحكومة تضم 28 وزيراً واصفا إياها بأنها “حكومة كفاءات وطنية مستقلة”.

ومن بين الأسماء الواردة في التشكيلة المقترحة خالد السهيلي وزيرا للخارجية وعماد الدرويش وزيرا للدفاع وسفيان السليطي للداخلية والهادي القديري للعدل.

بدورها أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد وجه رسالة إلى البرلمان لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

وكان الرئيس التونسي كلف في الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي الجملي تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.