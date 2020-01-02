لبنان يتلقى مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

بيروت-سانا

أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية البرت سرحان أن لبنان تلقى مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن المدير السابق لتحالف رينو نيسان لصناعة السيارات.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سرحان قوله إن “النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بالنشرة الحمراء من الإنتربول الدولي حول ملف غصن”.

والنشرة الحمراء التي تلقاها لبنان هي طلب يرفعه الإنتربول الى الأجهزة القضائية في دولة ما لتحديد مكان أحد المطلوبين وتوقيفه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أول أمس أن غصن دخل إلى لبنان بشكل شرعي مشيرة إلى أن ظروف مغادرته اليابان التي كان موقوفا فيها وقيد المحاكمة والوصول الى بيروت شأن خاص به.