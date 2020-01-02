قوى العدوان السعودي تقصف مناطق سكنية في الحديدة باليمن

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية واستهدفت الأحياء السكنية بالقذائف والرشاشات الثقيلة.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن قوى العدوان قصفت بثلاثة صواريخ كاتيوشا حي 7 يوليو كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق متفرقة من شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى استهداف منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وقرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي المحاصرة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.

وكانت الأطراف اليمنية اتفقت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 كانون الأول من العام 2018 على وقف إطلاق النار في الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.