الأسير المناضل صدقي المقت يؤكد على مواصلة المقاومة في مواجهة ممارسات الاحتلال

القنيطرة-سانا

أكد عميد الأسرى السوريين والعرب في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المناضل صدقي سليمان المقت على مواصلة طريق المقاومة والنضال في مواجهة الممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي حتى عودة الجولان المحتل إلى وطنه سورية.

وفي رسالة بعثها من داخل معتقل النقب جنوب فلسطين المحتلة لأسرته في الجولان السوري المحتل بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة تلقى مكتب سانا بالقنيطرة نسخة منها شدد المقت على أن الجولان المحتل سيتحرر قريبا وسيعود إلى وطنه سورية بهمة أبطال الجيش العربي السوري الذين يواصلون انتصاراتهم على من تبقى من الإرهابيين المدعومين من العدو الإسرائيلي وأنظمة إقليمية وعربية وغربية.

وجدد الأسير المقت رفضه الخروج من معتقله بشروط الاحتلال ورفضه جميع الممارسات والضغوطات من قبل سلطات كيان العدو الإسرائيلي للنيل من عزيمته وكسر إرادته.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت في آب من عام 2012 عن الأسير صدقي المقت بعد 27 عاما قضاها في معتقلات الاحتلال وأعادت اعتقاله في الـ 25 من شباط من عام 2015 بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل كما أصدرت في الـ 16 من أيار عام 2017 قراراً بسجنه 14 عاماً بعد تأجيل محاكمته عشرات المرات.