الأمطار في طرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
صحفية تشيكية: النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية في سورية
2020-01-02
برلماني تركي: أردوغان يواصل سياسات التصعيد والعداء في المنطقة
2019-12-31
كوبا وسورية.. علاقات صداقة ونهج ثابت يقوم على احترام سيادة الدول ومواجهة الإرهاب
2019-12-31
سفير كوبا في طهران يجدد دعم بلاده لحل الأزمة في سورية سياسياً
2019-12-31
ضابط تركي متقاعد: سياسات أردوغان حيال سورية وليبيا خطيرة
2019-12-31
لافروف وظريف: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي
2019-12-30
إدريس ومسلّم: تصدير أردوغان إرهابييه إلى ليبيا يهدد أمن المنطقة
2019-12-30
محليات
حملة نظافة شاملة في دير الزور
2020-01-02
الحرارة إلى انخفاض وهطلات مطرية غزيرة في المناطق الساحلية والشمالية وثلوج على ارتفاع 1400 متر
2020-01-02
قداس السلام العالمي في كنيسة أم المعونات للأرمن الكاثوليك بحلب-فيديو
2020-01-01
تنفيذ خطي تصريف مطري على أوتوستراد الشاطئ الأزرق بمدينة اللاذقية
2020-01-01
الطقس غداً.. مطر وثلوج على المرتفعات الجبلية العالية
2020-01-01
القطاعات الخدمية والصحية والرقابية في المحافظات تواصل تأمين الخدمات للمواطنين خلال عطلة رأس السنة
2020-01-01
وفاة شاب وإصابة 53 شخصاً جراء إطلاق الرصاص العشوائي والمفرقعات النارية في ليلة رأس السنة
2020-01-01
رياضة
ليستر يتغلب على نيوكاسل في الدوري الانكليزي
2020-01-01
برايتون يتعادل مع تشيلسي بمقصية الإيراني جهانبخش
2020-01-01
أستون فيلا يهزم بيرنلي في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2020-01-01
غداً الجولة الفاصلة المؤهلة لنهائي كأس الجمهورية بكرة السلة
2020-01-01
جهود كبيرة لنادي السلام للرياضات الخاصة لاستقطاب لاعبين جدد
2020-01-01
خضر جليكو موهبة ملفتة برياضة القوس والسهم
2020-01-01
منتخب سورية الأولمبي يتوجه إلى تايلاند للمشاركة في نهائيات آسيا
2020-01-01
اقتصاد
محلج العاصي يبدأ توريد البذور الصناعية إلى شركة زيوت حماة
2020-01-02
تجارب ناجحة لإكثار نبات الزعفران في مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء
2020-01-02
ارتفاع أسعار النفط
2020-01-02
أسعار الذهب ترتفع مدفوعة بتراجع الدولار
2020-01-02
إعادة فتح طريق الحسكة-حلب الدولي ينعش الآمال بتصريف المحاصيل الزراعية المخزنة والمنتجة بالحسكة
2020-01-01
أكثر من 210 آلاف هكتار.. زيادة المساحات المزروعة بالشعير في الرقة وحلب
2020-01-01
8ر6 مليارات ليرة.. قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال كانون الأول الماضي
2020-01-01
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الأسير المناضل صدقي المقت يؤكد على مواصلة المقاومة في مواجهة ممارسات الاحتلال
الحرارة إلى انخفاض وهطلات مطرية غزيرة في المناطق الساحلية والشمالية وثلوج على ارتفاع 1400 متر
الجيش يعثر على شبكات أنفاق وخنادق حفرها الإرهابيون قبل اندحارهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي
استشهاد 3 مدنيين وجرح 4 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي
البطريرك يوحنا العاشر في قداس رأس السنة الميلادية: نصلي من أجل سلام سورية واحدة موحدة-فيديو
إصابة عدد من المتظاهرين بإطلاق قنابل غاز من داخل السفارة الأميركية في بغداد
الخامنئي: العدوان الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي في العراق يهدف للثأر لتنظيم “داعش” الإرهابي
استشهاد ضابط وإصابة عدد من الجنود باعتداء الإرهابيين بالقذائف على المناطق الآمنة في ريفي حماة وإدلب.. والجيش يرد على مصادر الاعتداء
خاجي: الوجود الأمريكي في المنطقة عاد بالوبال على واشنطن.. المقداد: أي وجود أجنبي غير مشروع على الأراضي السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان-فيديو
مرتزقة قوات الاحتلال التركي تقصف بالأسلحة الثقيلة قرية أم الخير بريف تل تمر بالحسكة
الأمطار في طرطوس
2020-01-02
تصوير: رياض علي
الأمطار في طرطوس
2020-01-02
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تصوير: رياض علي
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