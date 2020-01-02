الثاني من كانون الثاني 2007… بان كي مون يستلم مهامه أميناً عاماً للأمم المتحدة من سلفه كوفي عنان

دمشق-سانا
1757 – البريطانيون يستولون على مدينة كلكتا الهندية.
1793 – بروسيا وروسيا تقتسمان بولندا.
1929 – كندا والولايات المتحدة تتفقان على حماية شلالات نياغارا.
1937 – إنكلترا وإيطاليا توقعان “اتفاق البحر المتوسط” وصون استقلال إسبانيا.
1942 – مانيلا تسقط بيد القوات اليابانبة في الحرب العالمية الثانية.
1943 – القوات الألمانية تبدأ انسحابها من القوقاز بعد أن حاصرتها الثلوج خلال الحرب العالمية الثانية.
1950 – توقيع اتفاقية بورتسموث بين اليابان وروسيا لإنهاء الحرب بينهما بوساطة الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت.
1964 – الفريق أيوب خان يتولى رئاسة باكستان.
1984 – الجنرال محمدو بوهاري يعلن نفسه رئيساً لنيجيريا.
2002 – لوفي مواناوازا يتولى رئاسة زامبيا.
من وفيات هذا اليوم
1995 – محمد سياد بري رئيس الصومال.
1995 – مانويل ريفيرا.. رسام إسباني.