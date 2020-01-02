ارتفاع ضحايا الفيضانات في العاصمة الإندونيسية إلى 21 قتيلاً

جاكرتا-سانا

أعنت السلطات في إندونيسيا اليوم أن عدد ضحايا الفيضانات الجارفة والانهيارات الأرضية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا والمناطق المحيطة بها وصل إلى 21 قتيلا على الأقل.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية جوكو هاريانتو قوله إن عدد القتلى بلغ 21 شخصا ولم تقدم السلطات بيانا تفصيليا عن أسباب الوفيات بالنسبة لكل الضحايا لكنها قالت في وقت سابق إن أربعة أشخاص ماتوا غرقا وأربعة قضوا نحبهم في انهيارات أرضية وأربعة آخرين ماتوا صعقاً بالكهرباء في حين توفي ثلاثة نتيجة انخفاض في درجة حرارة أجسامهم.

وأدت أعنف فيضانات تشهدها البلاد منذ سنوات إلى تشريد أكثر من 30 ألف شخص وتسببت في حدوث فوضى في أجزاء من جاكرتا أكبر مدينة في جنوب شرق آسيا كما أدت إلى تعطيل السكك الحديدية وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية هطول أمطار مصحوبة ببرق ورياح قوية في وقت لاحق اليوم.

وكان أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدها إقليم بابوا شرق اندونيسيا في آذار من العام الماضي.