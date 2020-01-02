انسحاب المتظاهرين العراقيين من أمام السفارة الأميركية في بغداد

بغداد-سانا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم انسحاب جميع المتظاهرين العراقيين من أمام السفارة الأميركية في العاصمة بغداد الذين تجمعوا على مدى اليومين الماضيين تنديدا بالعدوان الأمريكي على مقار الحشد الشعبي العراقي والذي أوقع العشرات من الشهداء والجرحى.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قيادة العمليات قولها في بيان إنه “بناء على التزامات العراق في حماية البعثات الدبلوماسية وسفارات الدول داخل الأراضي العراقية فقد وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتأمين وحماية السفارة والموظفين العاملين فيها كما دعا المتظاهرين والمعتصمين الغاضبين للانسحاب من محيطها وإنهاء الاحتجاجات والاعتصام وأن رسالتهم قد وصلت”.

وأضاف البيان إنه بناء على ذلك “جرى انسحاب جميع المحتجين وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات كما أمنت القوات الأمنية العراقية محيط السفارة بالكامل”.

وكان الانسحاب التدريجي للمعتصمين من أمام السفارة بدأ على خلفية دعوة هيئة الحشد الشعبي لهم بالانسحاب “احتراما لقرار الحكومة العراقية”.

وكان المئات من المتظاهرين العراقيين تجمعوا منذ صباح أمس قبالة السفارة الأميركية في بغداد احتجاجاً على العدوان على مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار ودعوا إلى إغلاق السفارة وطرد السفير الأميركي من العراق وأصيب عدد منهم بحالات اختناق جراء إطلاق قوات أميركية قنابل الغاز عليهم.