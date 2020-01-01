حلب-سانا

أقيم اليوم قداس السلام العالمي في كنيسة أم المعونات للأرمن الكاثوليك بحلب تضمن تراتيل محبة وسلام بحضور عدد من رؤساء الطوائف المسيحية.

وأكد رئيس أساقفة حلب وتوابعها للأرمن الكاثوليك المطران بطرس مراياتي لمراسلة سانا أن هذه الأمسية هي للصلاة من أجل السلام في العالم تحت شعار السلام كمسيرة رجاء مضيفاً.. نحن اليوم نشارك العالم بهذا اليوم المبارك ونرفع الصلاة من هذه الكنيسة التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل الإرهاب والتي عادت اليوم لنصلي فيها كي يعود السلام لسورية.

وبين مطران الكلدان بسورية انطوان اودو أهمية هذه الأمسية التي تعد رسالة سلام تنطلق من مدينة حلب التي عانت بسبب الحرب وصمدت بوجه الإرهاب.

من جانبه أشار مطران اللاتين في سورية جورج أبو خازن إلى أهمية يوم السلام العالمي الذي يؤكد عموم الطمأنينة والأمن في سورية لكون سورية هي أرض السلام.

وتحدث رئيس اساقفة الموارنة بحلب المطران يوسف طوبجي عن أهمية أن يعم السلام والفرح في كل العالم وهذا ما أكده المطران انطوان شهدا ميتروبوليت حلب وتوابعها للسريان الكاثوليك متمنيا انتهاء الحرب في سورية ومترحما على جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لدحر الإرهاب ومن أجل السلام في سورية وقال الارشمندريت موسى الخصي وكيل مطران حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس.. رسالتنا للعالم كله أن سورية ورغم الصعوبات نهضت من جديد لكونها مهد السلام.

وبين عدد من أهالي حلب أهمية يوم السلام العالمي حيث قال أسعد دنبكجي.. أن الشعب السوري محب للسلام لكونه صاحب حضارة عريقة ومتجذرة في الأرض وهذا هو أحد أهم أسباب الحرب على سورية.

زينب شحود