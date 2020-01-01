تنفيذ خطي تصريف مطري على أوتوستراد الشاطئ الأزرق بمدينة اللاذقية

اللاذقية-سانا

بدأت شركة الصرف الصحي باللاذقية اليوم تنفيذ خطي تصريف مطري بقطر 60 سم على أوتوستراد الشاطئ الأزرق لدعم خط التصريف القائم حاليا.

مدير الشركة المهندس رفيق نوفل أوضح لـ سانا أن الخطين الجديدين يؤمنان تصريفا إضافيا لكميات المياه الواردة إلى الأوتوستراد من الأراضي الزراعية المحاذية والتي تسببت مؤخرا بإغلاق المسرب اليميني من الأوتوستراد أمام نادي الضباط نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة.

ولفت نوفل إلى أن الخطين الجديدين سيتم الانتهاء منهما خلال أسبوع تقريبا مبينا أن التعديات على الأقنية المطرية المسايرة للأوتوستراد والخنادق الجانبية والمسيلات المائية تسببت بحدوث الاختناقات في تصريف المياه.