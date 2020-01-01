الطقس غداً.. مطر وثلوج على المرتفعات الجبلية العالية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غدا للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية باردة نسبيا ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام وماطرا على فترات وتكون الهطولات غزيرة أحيانا كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1400 متر وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 12-4

المنطقة الجنوبية 13-5

المرتفعات الجبلية 6- ناقص 1

المنطقة الوسطى 11-6

المنطقة الساحلية 14-9

المنطقة الشمالية 10-4

منطقة الجزيرة 12-5

المنطقة الشرقية 14-6

منطقة البادية 13-4.