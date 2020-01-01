القطاعات الخدمية والصحية والرقابية في المحافظات تواصل عملها لتأمين الخدمات للمواطنين خلال عطلة رأس السنة

محافظات-سانا

تواصل القطاعات الخدمية والصحية والرقابية في كل المحافظات عملها خلال عطلة رأس السنة لضمان تأمين الخدمات للمواطنين.

ففي السويداء أوضح مدير الصحة الدكتور نزار مهنا أن المديرية تواصل تقديم خدماتها واستقبال الحالات الإسعافية الطارئة خلال فترة العطلة مع عمل منظومة الإسعاف على مدار الساعة مبينا أنه تم وضع جدول للمناوبات اللازمة للكادر الصحي واعتماد المراكز الصحية في عريقة والقريا والغارية وملح والصورة الكبيرة لتكون جاهزة للعمل مع تزويدها بالأدوية اللازمة لتشكل إضافة للمشافي.

بدوره بين مدير فرع الشركة العامة للمخابز الآلية المهندس عادل علم الدين أنه تمت مضاعفة كميات الخبر المنتجة أمس لتصل إلى 130 طنا لافتا إلى أن المخابز الآلية العامة لن تتوقف وتعمل اعتبارا من مساء اليوم بغية تأمين احتياجات المواطنين من المادة.

من جانبه أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فادي مسعود إلى متابعة استقبال الشكاوى على الرقم 119 مع وجود دوريات مناوبة أيام العطلة للرقابة على الأسواق ومحطات الوقود التي تستمر بالعمل يومي الأربعاء والخميس فيما تعطل يوم الجمعة بشكل اعتيادي بناء على قرار لجنة المحروقات الفرعية بهذا الخصوص.

فيما ذكر مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل أن الورشات الفنية العاملة في الشركة في حالة جاهزية حيث تستمر مكاتب الطوارئ وورشات الإصلاح والصيانة بالعمل على مدار الساعة.

وفي حمص ذكر بسام الحسن مدير فرع الشركة العامة للمخابز في المحافظة خلال تصريح لمراسلة سانا أن عملية الإنتاج مستمرة في المخابز البالغ عددها 18 مخبزا وفق جدول يومي مع استمرار التنسيق والتعاون ما بين فرع الشركة والجهات العامة لتامين مستلزمات إنتاج الرغيف من مادة الطحين والمازوت والملح والخميرة وفق مخصصات كل مخبز.

وأشار مدير شركة كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن إلى جاهزية الورشات واستنفارها لإصلاح جميع الأعطال التي تطرأ على الشبكة في جميع أرجاء المحافظة خلال فترة العطلة سواء كانت ناجمة عن الاستجرار غير المشروع أو جراء الظروف المناخية.

بدوره لفت مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي إلى اتخاذ المديرية كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال فترة العطلة حيث تم تأمين كل المواد الإسعافية اللازمة وتزويد المشافي العامة ‏بكل ما يلزم من الأدوية موضحا أن المشافي العامة ستقدم خدماتها المجانية على مدار ‏الـ ‏24 ساعة إلى جانب العيادات الخارجية والمراكز الصحية.

وفي الحسكة اتخذت الدوائر الخدمية في المحافظة الإجراءات المطلوبة للاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين طيلة أيام عطلة عيد رأس السنة وتأمين احتياجاتهم وتوفير المستلزمات الحياتية.

وبين مدير الصحة الدكتور محمد رشاد خلف في تصريح لمراسل سانا أن الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني والمركز الطبي المحدث والمركز الإسعافي في مدينة الحسكة بحالة استنفار على مدار الساعة لاستقبال المواطنين المراجعين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم في ظل توفر الطواقم الطبية المتخصصة والأدوية الإسعافية المطلوبة.

مدير عام شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة أوضح أن أقسام الصيانة والطوارئ بحالة جاهزية تامة على مدار الساعة لمعالجة شكاوى المواطنين الخاصة بالأعطال أو صيانة أي خلل فني أو عطل على الشبكات الثلاث المنخفضة والمتوسطة والعالية.

من جهته بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغناطيوس أغناطيوس أن جميع المخابز العامة والاحتياطية البالغ عددها 15 والأفران الخاصة البالغ عددها 250 تعمل على إنتاج الخبز خلال فترة العطلة دون توقف بهدف تأمين مادة الخبز للمواطنين لافتا إلى أن إنتاج هذه الأفران يقارب 450 طنا يوميا في ظل توفر جميع مستلزمات الإنتاج من دقيق تمويني وخميرة ووقود.

وفي حلب أشار الدكتور زياد حاج طه مدير صحة حلب في تصريح لمراسل سانا إلى أن كل المشافي وأقسام الإسعاف تم وضعها بجهوزية كاملة لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم إضافة لتخصيص 6 سيارات إسعاف تم وضعها في نقاط مختلفة شملت أنحاء المدينة كما تم تخصيص مركزين صحيين في الأشرفية والميدان للمناوبة ليلا خلال العطلة لافتا إلى أن مشافي الرازي وزاهي أزرق وابن رشد والكلية والتوليد مستمرة بالعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وفي تصريح مماثل أوضح المهندس محمد صالح مدير الشركة العامة لكهرباء حلب أن ورشات الصيانة مستمرة بعملها لإصلاح الأعطال وصيانة الشبكة الكهربائية والمراكز التحويلية على مدار اليوم اضافة لتواجد المهندسين والمراقبين الفنيين في مراكز الطوارئ لاستقبال شكاوى المواطنين واتصالاتهم والاستجابة لها بشكل فوري.

وقال محمد الأسعد مدير الشركة العامة للمخابز بحلب إن مادة الخبز متوفرة وإن هناك 22 مخبزا بالمحافظة تعمل دون توقف خلال فترة العطلة منها 11 مخبزا بالمدينة وتؤمن هذه المخابز كمية 350 طنا من الخبز بشكل يومي عبر 29 خط إنتاج إضافة لاستمرار العمل بالمخابز الخاصة والتي يبلغ عددها 135 مخبزا.

كما لفت العقيد يوسف لبيب رئيس فرع المرور إلى الجهوزية الكاملة لدوريات فرع المرور تحسبا لحدوث أي أمر طارئ مشيرا إلى تواجد عناصر فرع المرور في كل محاور المدينة.

من جانبه بين العقيد بشار الموسى رئيس قسم شرطة الشهباء تكثيف الدوريات المحمولة والراجلة لمتابعة اي خلل قد يحدث خلال فترة العطلة.

وأكد العقيد ابراهيم الدخيل رئيس فرع النجدة في محافظة حلب تواجد الدوريات على مدار 24 ساعة في الشوارع والساحات الرئيسية والتدخل السريع في حال حدوث أي خلل أو طارئ بهدف الحفاظ على راحة المواطن وتأمين سلامته.

وفي القنيطرة أوضح مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي أن الكوادر الطبية والتمريضية تواصل تقديم الخدمات الصحية في مشفى الشهيد ممدوح اباظة بمدينة البعث وفي عدد من المراكز الصحية.

وأشار مدير شركة كهرباء القنيطرة المهندس بسام المصري إلى أنه تم وضع خطة عمل للورشات الفنية لإصلاح أي أعطال تحدث جراء الظروف الجوية.

بدوره أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس علي زيتون أن أفران القطاعين العام والخاص تعمل طيلة عطلة رأس السنة لتوفير مادة الخبز.

رئيس مجلس بلدة خان أرنبة المهندس مأمون زيتون لفت إلى أن عمال النظافة يقومون بترحيل القمامة يوميا وعلى فترتين صباحية ومسائية للحفاظ على النظافة في أحياء وشوارع البلدة.