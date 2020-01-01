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إيران تحتج على التصريحات الأميركية ضدها

2020-01-01

طهران-سانا

استدعى مساعد وزير الخارجية الإيراني محسن بهاروند القائم بأعمال السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في إيران وأبلغه اليوم احتجاج طهران الشديد على التصريحات الأميركية ضد إيران.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن بهاروند طلب من القائم بالأعمال السويسري في طهران أن يبلغ المسؤولين الأميركيين احتجاج طهران الشديد حيال التهم التي أطلقها المسؤولون الأميركيون حول علاقة إيران بالشأن العراقي وإبلاغهم أن العراق بلد مستقل والشعب العراقي شعب حر مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة الأميركية وقف إطلاق الاتهامات الباطلة ضد إيران.

وشدد بهاروند على أن إيران لا تريد الحرب إلا أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة التهديدات أو أي عمل بعيد عن التعقل وستدافع عن نفسها بكل قوة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي دعا أمس الإدارة الأميركية إلى الكف عن سياساتها المدمرة في المنطقة.

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