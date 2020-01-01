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كاميرا سانا برفقة الجيش العربي السوري ترصد تحصينات وأنفاق الإرهابيين في بلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تطهيرها من الإرهاب (صور)

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كاميرا سانا تدخل بلدة الصرمان بريف إدلب بعد سيطرة الجيش عليها

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