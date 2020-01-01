كاميرا سانا برفقة الجيش العربي السوري ترصد تحصينات وأنفاق الإرهابيين في بلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تطهيرها من الإرهاب (صور)

الأربعاء / 1 / 01 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلماني تركي: أردوغان يواصل سياسات التصعيد والعداء في المنطقة
2019-12-31
كوبا وسورية.. علاقات صداقة ونهج ثابت يقوم على احترام سيادة الدول ومواجهة الإرهاب
2019-12-31
سفير كوبا في طهران يجدد دعم بلاده لحل الأزمة في سورية سياسياً
2019-12-31
ضابط تركي متقاعد: سياسات أردوغان حيال سورية وليبيا خطيرة
2019-12-31
لافروف وظريف: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي
2019-12-30
إدريس ومسلّم: تصدير أردوغان إرهابييه إلى ليبيا يهدد أمن المنطقة
2019-12-30
زينين: الولايات المتحدة تتخبط بسياستها في الشرق الأوسط
2019-12-30
محليات
القطاعات الخدمية والصحية والرقابية في المحافظات تواصل عملها لتأمين الخدمات للمواطنين خلال عطلة رأس السنة
2020-01-01
السويداء… وضع 63 مركز تحويل كهربائي بالخدمة خلال العام الماضي
2020-01-01
الجو غائم جزئياً وأمطار غزيرة على المناطق الساحلية
2020-01-01
التعليم العالي: التنسيق جار مع وزارة المالية لتحديد رواتب الموفدين بما ينسجم مع مرسوم الزيادة
2019-12-31
من أجواء الاحتفالات بعيد رأس السنة في دمشق (صور)
2019-12-31
صباغ يؤكد للسفير الإيراني بدمشق أهمية تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين
2019-12-31
السياحة تصدر أسماء الناجحين في مسابقتها للفئتين الأولى والثانية
2019-12-31
رياضة
غداً الجولة الفاصلة المؤهلة لنهائي كأس الجمهورية بكرة السلة
2020-01-01
جهود كبيرة لنادي السلام للرياضات الخاصة لاستقطاب لاعبين جدد
2020-01-01
خضر جليكو موهبة ملفتة برياضة القوس والسهم
2020-01-01
منتخب سورية الأولمبي يتوجه إلى تايلاند للمشاركة في نهائيات آسيا
2020-01-01
شهبا في صدارة ذهاب المجموعة الرابعة لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب
2020-01-01
أرسنال يلتقي مانشستر يونايتد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنكليزي
2020-01-01
ليمار لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني يبتعد عن الملاعب بداعي الإصابة
2019-12-31
اقتصاد
السورية للحبوب توفر 600 مليون ليرة في عقود طحن القمح لدى القطاع الخاص في العام الحالي
2020-01-01
55 مشروعاً تنموياً صغيراً مولها برنامج التكافل الاجتماعي في السويداء
2020-01-01
2300 متدرب استفادوا من برامج هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
2020-01-01
زراعة حمص تبيع نحو 50 ألف غرسة زيتون للمزارعين في الموسم الحالي
2020-01-01
إعادة تأهيل منشأة دواجن السويداء تزيد الإنتاج وتدعم استقرار أسعار البيض
2020-01-01
هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بحمص… دورات تدريبية بهدف التشغيل المضمون لدى القطاع الخاص
2020-01-01
إعادة تأهيل معمل أعلاف حلب تؤمن حاجة حلب وإدلب والمحافظات الشرقية
2020-01-01
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كاميرا سانا برفقة الجيش العربي السوري ترصد تحصينات وأنفاق الإرهابيين في بلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تطهيرها من الإرهاب (صور)
2020-01-01
تصوير: ابراهيم عجاج
كاميرا سانا
2020-01-01
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