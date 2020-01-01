السويداء… وضع 63 مركز تحويل كهربائي بالخدمة خلال العام الماضي

السويداء-سانا

وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء 63 مركز تحويل هوائي وأرضي بالخدمة خلال العام الماضي في مختلف مناطق المحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار مدير عام الشركة المهندس نضال نوفل إلى أن هذه المراكز جاءت بهدف تحسين الواقع الكهربائي وزيادة الاستقرار بالشبكة مبينا أنه يضاف إليها وضع 71 مركز تحويل تم إحداثها لتأمين التغذية بالكهرباء لمشاريع القطاع الخاص.

ولفت المهندس نوفل إلى أنه تم خلال نفس الفترة إحداث شبكات توتر متوسط هوائية بطول 5ر5 كيلومترات وكابلات أرضية بطول 5ر2 كيلومتر وتوتر منخفض هوائي بطول 26 كيلومترا بهدف زيادة وثوقية الشبكة إضافة لشبكات توتر هوائية بطول 29 كيلومترا لتغذية مشاريع القطاع الخاص .

وأضاف نوفل: إنه جرى أيضا استبدال 27 محولة باستطاعات أكبر لمواكبة الطلب الزائد على الكهرباء وتركيب 3770 عدادا كهربائياً جديداً منها 3632 عدادا أحاديا والباقية ثلاثية.

ويبلغ العدد الإجمالي للمشتركين بالطاقة الكهربائية في محافظة السويداء نحو 156 ألف مشترك.

عمر الطويل