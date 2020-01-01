زراعة أكثر من 149 ألف دونم من محصولي القمح والشعير بالسويداء

السويداء-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصول القمح بالسويداء خلال الموسم الحالي ولغاية تاريخه 67420 دونماً فيما بلغت المساحات المزروعة بالشعير 81880 دونماً.

وأوضح مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا أن المساحات المزروعة بالمحصولين تعد جيدة حتى الآن مبيناً أن الهطولات المطرية تشجع المزارعين على عمليات زراعة المحصولين وهي بعلية في معظمها بالمحافظة وتتواصل خلال الشهر الحالي.

ولفت إلى أن خطة زراعة محصول القمح للموسم الحالي تبلغ 333540 دونماً والشعير 206140 دونماً.

وأنتجت محافظة السويداء من محصولي القمح والشعير الموسم الماضي نحو 50 ألف طن.

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