مقتل جنديين هنديين في تبادل إطلاق نار في كشمير

نيودلهي-سانا

قتل جنديان هنديان اليوم في تبادل إطلاق نار مع مسلحين عند الحدود الفاصلة بين الهند وباكستان ضمن منطقة كشمير.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الجيش الهندي ديفندر اناند قوله “إن الجنديين قتلا خلال عملية كانت تهدف إلى توقيف أشخاص كانوا يحاولون التسلل إلى الهند عبر الحدود مشيراً إلى أن العملية مستمرة”.

وتشهد منطقة كشمير حالة من التوتر منذ إعلان الحكومة الهندية في آب الماضي إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري للإقليم الواقع غرب البلاد قرب الحدود مع باكستان.

يذكر أن إقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان منذ عام 1974.

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