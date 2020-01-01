جهود كبيرة لنادي السلام للرياضات الخاصة لاستقطاب لاعبين جدد

حمص-سانا

جهود كبيرة يبذلها نادي السلام للرياضات الخاصة لاستقطاب لاعبين جدد ورفد النادي بالمواهب ‏المميزة التي من شأنها تطوير واقع الرياضات الخاصة وتحقيق الهدف المرجو منها والمتمثل ‏في دمجهم بالمجتمع وتغيير واقعهم نحو الأفضل.‏

ويبلغ عدد الأعضاء المنتسبين للنادي من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية إضافة إلى مصابي الحرب من عسكريين ومدنيين 311 عضواً يمارسون رياضات القوة البدنية ‏والسباحة والعاب القوى وكرة الطاولة والريشة الطائرة وكرة السلة على الكراسي المتحركة وكرة ‏الطائرة بوضعية الجلوس وكرة القدم للصم وكرة الهدف للمكفوفين وشطرنج المكفوفين. ‏

رئيس النادي غسان أبو صلاح كشف في تصريح لمراسلة سانا الرياضية أن ‏الرياضات الخاصة بحمص حافظت على تطور مستواها الرياضي منذ تأسيس الاتحاد السوري ‏لرياضة المعوقين عام 1987من خلال مشاركتها بالبطولات المحلية والخارجية وتمكن لاعبو حمص من حصد الميداليات والمراكز الأولى على المستوى المحلي والعربي والإقليمي.‏

وتطرق إلى الصعوبات العديدة التي تعترض النادي ومنها عدم وجود الدعم المالي المستمر‏ وقلة ‏التجهيزات وقلة ‏الكوادر التدريبية التطوعية المؤهلة للتعامل مع هذه الشريحة من الرياضيين وعدم وجود مراكز ‏تدريبية بالنادي مؤكداً أنه رغم ‏الصعوبات فإن رياضيي النادي يواصلون تألقهم بجميع الألعاب حيث كان عدد من لاعبيه ضمن عداد المنتخبات الوطنية التي ‏أحرزت الميداليات في العديد من البطولات ورفعت علم الوطن عالياً ومن ضمنهم مصابو الحرب المنتسبون حديثاً ‏للنادي.‏

وختم أبو صلاح حديثه بالتأكيد على أهمية تأمين المعالجة لجميع اللاعبين المنتسبين ‏للنادي وتكريمهم بعد كل إنجاز رياضي وتأمين دخل مالي ثابت للنادي وتأهيل جميع الكوادر الرياضية والفنية والإدارية العاملة بمجال رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ‏‏وإنشاء فريق عمل خاص بجرحى الحرب من مدنيين وعسكريين ووضع الأسس ‏لاستقطابهم.‏

هنادي ديوب

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