غداً الجولة الفاصلة المؤهلة لنهائي كأس الجمهورية بكرة السلة

دمشق-سانا

تشهد الجولة الفاصلة لنصف نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال مواجهتين من العيار الثقيل غدا تجمع الأولى الجلاء مع الاتحاد في حلب والوحدة مع الوثبة بدمشق.

وكان إياب نصف النهائي شهد فوز الوثبة على ضيفه الوحدة بنتيجة 71-67 نقطة علما أن الوحدة فاز على الوثبة ذهابا في صالة الفيحاء بنتيجة 61-54 نقطة فيما فاز الجلاء على جاره الاتحاد بنتيجة 82-80 نقطة وكان الاتحاد فاز في الذهاب بنتيجة 112-109 نقاط.

مسؤول كرة السلة في نادي الوثبة باسل اتاسي قال في تصريح لمراسلة سانا الرياضية “في مباراة الإياب مع الوحدة حاول الفريق قدر المستطاع تدارك الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الذهاب وقدم مباراة جيدة ونأمل منه أن يحقق الفوز في المواجهة الفاصلة”.

وينص نظام التأهل للمباراة النهائية على الفوز في الدور نصف النهائي بمباراتين من أصل ثلاث وبذلك تحتاج الفرق المشاركة إلى مباراتين فاصلتين والفائز بهما يتأهل للمباراة النهائية.

وكان نادي الثورة توج بطلا للمسابقة ذاتها للموسم الحالي لفئة السيدات بفوزه على الجلاء 75-54 نقطة في المباراة النهائية التي جرت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق مؤخرا.