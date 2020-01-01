هزة بشدة 6ر5 درجات تضرب أقصى شرق روسيا

موسكو-سانا

ضربت هزة أرضية شدتها 6ر5 درجات على مقياس ريختر مناطق قرب ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الفرع المحلي لوزارة الطوارئ الروسية قوله إن “الهزة ضربت بعمق 25 ميلا وعلى بعد نحو 80 ميلا إلى الشرق من مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي”.

ولفتت الوزارة إلى أن كامتشاتكا ليست معرضة لخطر تسونامي عقب الهزة.

إلى ذلك لم ترد إلى حد الآن أي معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا أو أضرار نتيجة الهزة.

يذكر أن هذه الهزة هي الثانية التي تضرب كامتشاتكا خلال 24 ساعة حيث وقعت أمس هزة بشدة 5ر5 درجات في المنطقة.