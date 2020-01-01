الجو غائم جزئياً وأمطار غزيرة على المناطق الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية باردة نسبيا ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة على المناطق الشمالية والساحلية والوسطى تكون غزيرة أحيانا في المناطق الساحلية ثم تمتد ليلا لتشمل بعض المناطق الداخلية.

ويكون الجو باردا ليلا ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام وماطرا على فترات وتكون الهطلات غزيرة أحيانا كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1400 متر.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..