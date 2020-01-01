جونسون يجدد عزمه إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن-سانا

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزمه إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضمن الموعد المحدد.

ونقلت رويترز عن جونسون الذي فاز بأغلبية برلمانية كبيرة في انتخابات جرت منذ أكثر من أسبوعين في رسالة بمناسبة العام الجديد إن مهمته الأولى هي ضمان إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من التكتل مضيفا: “بينما نودع عام 2019 يمكننا أيضا أن نطوي صفحة الانقسام والضغائن وعدم اليقين التي سيطرت على الحياة العامة وأعادتنا للوراء كثيرا”.

وتابع: الآن لدينا برلمان جديد سيحترم في النهاية الاستفتاء وينجز الخروج .. لذا سننتهي من ذلك قبل نهاية هذا الشهر.

يذكر أنه من المزمع بدء المراحل الأخيرة من عملية التصديق على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي عندما يعود المشرعون من عطلة عيد الميلاد من أجل إتمام الخروج في الـ 31 من كانون الثاني المقبل.