من أجواء الاحتفالات في عيد رأس السنة في حلب

الأربعاء / 1 / 01 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
برلماني تركي: أردوغان يواصل سياسات التصعيد والعداء في المنطقة
2019-12-31
سفير كوبا في طهران يجدد دعم بلاده لحل الأزمة في سورية سياسياً
2019-12-31
ضابط تركي متقاعد: سياسات أردوغان حيال سورية وليبيا خطيرة
2019-12-31
لافروف وظريف: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي
2019-12-30
إدريس ومسلّم: تصدير أردوغان إرهابييه إلى ليبيا يهدد أمن المنطقة
2019-12-30
زينين: الولايات المتحدة تتخبط بسياستها في الشرق الأوسط
2019-12-30
موقع سياحي تشيكي: تدمر تستحق بجدارة لقب جوهرة الصحراء
2019-12-30
محليات
بدء قبول الطلبات لتعادل الشهادات الجامعية غير السورية اعتباراً من الرابع عشر من كانون الثاني القادم
2019-12-31
صباغ يؤكد للسفير الإيراني بدمشق أهمية تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين
2019-12-31
استمرار لقاءات برامج التعليم المفتوح يومي الجمعة والسبت القادمين
2019-12-31
السياحة تصدر أسماء الناجحين في مسابقتها للفئتين الأولى والثانية
2019-12-31
التربية توافق على نقل 170 معلم صف ومعلماً ومرشداً اجتماعياً ومدرساً مساعداً
2019-12-31
تأمين السكن للمهجرين العائدين وتأهيل المنازل المتضررة من الإرهاب… أبرز أعمال وزارة الإدارة المحلية خلال 2019
2019-12-31
إدارة المرور في عام 2019.. مراكز جديدة لتجديد إجازات السوق وتبسيط إجراءات معاملات المواطنين
2019-12-31
رياضة
ليمار لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني يبتعد عن الملاعب بداعي الإصابة
2019-12-31
الوثبة والجلاء يفوزان على الوحدة والاتحاد في المباراة الثانية لنصف نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة
2019-12-30
الفرنسي توديبو إلى صفوف نادي ميلان قادماً من برشلونة
2019-12-30
مجد الدين غزال يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020
2019-12-30
فوز الكرامة والجيش على الاتحاد وحطين في دوري الشباب لكرة القدم
2019-12-30
منتخب سورية للناشئات بكرة السلة يحرز لقب بطولة الشارقة الدولية
2019-12-30
مانشستر سيتي يهزم شيفيلد يونايتد 2-صفر
2019-12-29
اقتصاد
ارتفاع كبير في عجز ميزان التجارة الخارجية للنظام التركي
2019-12-31
اقتصاد النظام السعودي يواصل تراجعه
2019-12-31
ضبط 1200 ليتر مازوت في حي الرمل الجنوبي باللاذقية بغرض الاتجار
2019-12-31
مؤسسة الإسكان تمنح مهلة جديدة للمخصصين بمساكن الشبابي والعمالي والادخار
2019-12-31
توزيع 243 مقسماً في توسع المنطقة الصناعية بحماة
2019-12-31
تراجع أسعار النفط
2019-12-31
التجارة الداخلية: لا قرار بتحرير أسعار السلع الرئيسية وما يتم نشره يأتي في سياق الحرب الإعلامية والاقتصادية على سورية
2019-12-30
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
استشهاد ضابط وإصابة عدد من الجنود باعتداء الإرهابيين بالقذائف على المناطق الآمنة في ريفي حماة وإدلب.. والجيش يرد على مصادر الاعتداء
خاجي: الوجود الأمريكي في المنطقة عاد بالوبال على واشنطن.. المقداد: أي وجود أجنبي غير مشروع على الأراضي السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان-فيديو
مرتزقة قوات الاحتلال التركي تقصف بالأسلحة الثقيلة قرية أم الخير بريف تل تمر بالحسكة
الرئيس الأسد لـ خاجي: معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين فيها
زاخاروفا: سياسة الهيمنة الأمريكية تعيد واشنطن إلى زمن الغرب المتوحش
الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون اعتداءاتهم وممارساتهم الإجرامية بحق المدنيين في ريف الحسكة
سورية تدين العدوان الأمريكي على فصائل الحشد الشعبي العراقية وتعبر عن تضامنها مع العراق شعباً ومؤسسات
مجد الدين غزال يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020
الرئيسان الأسد وبوتين يتبادلان برقيتي تهنئة بمناسبة العام الجديد ويؤكدان تطوير العلاقات الثنائية
من أجواء الاحتفالات في عيد رأس السنة في حلب
2019-12-31
عيد رأس السنة في حلب
2019-12-31
ali
سابق
برلماني تركي: أردوغان يواصل سياسات التصعيد والعداء في المنطقة
التالي
من أجواء الاحتفالات بعيد رأس السنة في دمشق
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved