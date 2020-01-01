ترامب يتذرع بحماية سفارته ويعلن نقل مقاتلين ومعدات فتاكةإلى بغداد

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم نقل بلاده العديد ممن سماهم “مقاتلي الحرب الكبار” مع معدات عسكرية “الأكثر فتكاً في العالم” حسب وصفه إلى السفارة الأمريكية في بغداد بذريعة حمايتها.

واعتبر ترامب في تغريدة نشرها على موقع تويتر نقلها موقع السومرية نيوز العراقي أن “سفارة الولايات المتحدة في العراق كانت ولاتزال أمنة لساعات” مبيناً أنه “تم نقل العديد من مقاتلي الحرب الكبار لدينا إلى جانب المعدات العسكرية الأكثر فتكاً في العالم على الفور إلى الموقع” دون أن يوضح مبررات هذا التصعيد والتهديد بعد عدوان بلاده على الأراضي العراقية واستهداف مواقع للحشد الشعبي العراقي في محافظة الأنبار الأحد الماضي.

وكان الحشد الشعبي في العراق أعلن أمس الأول أن مواقع تابعة له تعرضت لقصف من طائرات أمريكية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف عناصر الحشد ما فجر احتجاجات شعبية اليوم أمام السفارة الأمريكية في بغداد تنديداً بالعدوان الأمريكي على مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غرب العراق.