الحشد الشعبي العراقي يعلن تنفيذ عملية لملاحقة فلول إرهابيي (داعش)

بغداد-سانا

أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم عن النجاح بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شرق الأنبار.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن إعلام الحشد قوله في بيان أن “قوة من اللواءين الثاني والسابع في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية مشتركة للبحث والتفتيش عن الخلايا الإرهابية والأوكار والبحث عن المطلوبين حسب قاعدة البيانات في مناطق النهر اليابس وجزيرة الكرمة” لافتاً إلى أن “العملية الأمنية التي شارك فيها اللواء 40 الفرقة العاشرة حققت جميع أهدافها وعادت القوات بسلام”.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية في عدد من المحافظات والمناطق لتطهيرها مما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي.