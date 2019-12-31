مصر تحذر من خطورة تحركات النظام التركي على أمن ومستقبل ليبيا

القاهرة-سانا

حذرت مصر من تحركات النظام التركي الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا والتي “تستهدف ثرواتها “.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته مساء اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : نحذر من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة والمعلومات المتوافرة حول إرسال عناصر إرهابية أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا.

وكان رئيس النظام التركى رجب طيب أردوغان تحدث الخميس الماضي عن أطماعه التوسعية وأوهامه العثمانية لإعادة احتلال المنطقة وأعلن عزمه إرسال قوات تركية إلى ليبيا وجعل البرلمان الذى يسيطر عليه حزبه الأخواني يصوت على هذا الأمر الشهر القادم فيما أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي اللواء أحمد المسمارى أمس أن النظام التركى نقل مئات الإرهابيين الأشد خطورة من تنظيمي داعش والقاعدة من سورية إلى ليبيا.