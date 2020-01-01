برلماني تركي: أردوغان يواصل سياسات التصعيد والعداء في المنطقة

أنقرة-سانا

حذر علي شكر عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي من عواقب استمرار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بسياسات التصعيد والعداء تجاه جميع دول المنطقة.

وقال شكر إن أردوغان أثبت بإثارته التوتر في ليبيا أنه لم يستخلص العبر والدروس من تجربة دعمه للإرهابيين في سورية وهو سيواصل السير على هذا الطريق.

وجدد شكر في تصريح لمراسل سانا في أنقرة معارضة حزبه الشعب الجمهوري لخطط أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان التركي ضد مغامرات أردوغان في ليبيا ولكن أعضاء حزبه العدالة والتنمية الذين يملكون الأغلبية لا يجرؤون على مواجهة تهديدات أردوغان وسيجبرن على الموافقة على المذكرة الخاصة بإرسال هذه القوات خلال التصويت بالبرلمان.

وشدد شكر على أن أردوغان أثبت بالدليل القاطع أنه ذو أهداف “توسعية أخوانية وتحت شعارات الخلافة والسلطنة العثمانية التركية”.

وأشار شكر إلى المعلومات التي تتحدث عن نقل إرهابيين من التنظيمات الإرهابية في سورية إلى ليبيا عبر تركيا قائلاً إن الجميع يتذكر كيف أن تركيا كانت ومازالت الراعي الرئيسي لمجمل الفصائل المسلحة والإرهابية في سورية.