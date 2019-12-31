عبد المهدي لترامب: الأحداث المؤلمة التي حذرنا منها هي سبب الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية

بغداد-سانا

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الاحتجاجات الشعبية أمام السفارة الأمريكية في بغداد جاءت بعد الأحداث الأخيرة المؤلمة التي حذر من خطورة تبعاتها في إشارة إلى العدوان الأمريكي على مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار .

وأفاد مكتب عبد المهدي في بيان نقله موقع السومرية نيوز أن رئيس الوزراء العراقي تلقى اتصالا هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها السفارة الأمريكية في بغداد مشيراً إلى أن عبد المهدي أبلغ ترامب بأن القوات الأمنية العراقية مستمرة في القيام بواجبها في حماية السفارة الأمريكية وباقي البعثات الدبلوماسية والممثليات.

ولفت البيان إلى أن عبد المهدي وترامب اتفقا على إبقاء الخطوط المباشرة مفتوحة بينهما لمتابعة الأمر.

وكانت وتيرة الاحتجاجات تصاعدت في وقت سابق اليوم أمام السفارة الأمريكية فى بغداد تنديدا بالعدوان الأمريكي على مقار الحشد الشعبى فى محافظة الأنبار غرب العراق.