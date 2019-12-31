الخارجية الإيرانية: على الأمريكيين الكف عن سياساتهم الهدامة

طهران- سانا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الإدارة الأمريكية إلى الكف عن سياساتها المدمرة في المنطقة محذراً واشنطن من أي خطوة غير محسوبة وخطاً في الحسابات.

وقال موسوي في تصريح اليوم رداً على مزاعم المسؤولين الأمريكيين الزائفة ضد إيران بشأن التطورات في العراق إن”الأحداث الأخيرة في العراق تمثل شكلاً من أشكال الوقاحة الأمريكية المترافقة مع الإساءة للشعب العراقي والتنصل من المسؤولية وكيل الاتهامات الرخيصة للآخرين وتكرار الخطأ في الحسابات” مشيراً إلى أن الوقاحة المثيرة للاستغراب للأميركيين تجاوزت الحدود فهم بعد إراقتهم دماء أبناء العراق وإلحاقهم أضراراً مادية وانتهاكهم لسيادة العراق يحاولون بمنتهى الصلافة والرخص إلصاق احتجاجات الشعب العراقي ضد أعمالهم الوحشية هذه بإيران.

واعتبر موسوي مزاعم الولايات المتحدة الأميركية بأنها إهانة للشعب العراقي وتساءل كيف وعلى أي أساس تتوقع واشنطن أن يظل الشعب العراقي صامتاً ضد كل هذه الجرائم.

وأوضح أن الأميركيين تجاهلوا من ناحية تطلع الشعب العراقي للحرية والاستقلال وتناسوا من ناحية أخرى دورهم في إيجاد تنظيم داعش الإرهابي وما فعلوه بعد ذلك من قتل الشعب العراقي ونهب ثرواته وكأنهم نسوا أن العراقيين مازالوا يعتبرونهم محتلين.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في وقت سابق اليوم أمام السفارة الأمريكية في بغداد تنديدا بالعدوان الأمريكى على مقار الحشد الشعبى فى محافظة الأنبار غرب العراق.

وكان الحشد الشعبى في العراق أعلن أمس الأول أن مواقع تابعة له تعرضت لقصف من طائرات أمريكية مسيرة غرب محافظة الأنبار أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف عناصر الحشد.