عباس: القدس ستبقى عاصمة لفلسطين

القدس المحتلة-سانا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القدس ستبقى عاصمة لفلسطين ولا مساومة عليها موضحاً أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير جراء استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة وفا عن عباس قوله خلال كلمة له اليوم: من الضروري أن يقف الشعب الفلسطيني بكل أطيافه صفاً واحداً لحماية مشروعه الوطني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وشدد عباس على أن القدس بمقدساتها هي درة التاج وليست للبيع أو المساومة وستبقى عاصمة لفلسطين وبدونها لن يكون هناك أي تسوية في المنطقة مؤكدا فشل محاولة تمرير ما يسمى”صفقة العصر”وإلغاء الحقوق والهوية الفلسطينية.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن العالم بات اليوم أكثر إيمانا بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني المشروع في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف منوها بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ولاتزال بحق الشعب

الفلسطيني مؤكدا أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين خط أحمر لا مساومة ولا تفاوض عليها مهما كان الثمن.