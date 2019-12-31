ظريف: تطابق الرأي مع روسيا والصين بشأن رفض الإجراءات الأميركية الأحادية

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن هناك تطابقا في الرأي بين إيران وروسيا والصين بخصوص رفض الإجراءات الأمريكية التي تهدد التعددية وتعرض الأمن الدولي للخطر.

وقال ظريف في تغريدة له على موقع تويتر اليوم في ختام زيارته لموسكو وبكين :”إنه في آخر زيارة لي في هذا العام الميلادي كان هناك إجماع بين إيران وروسيا والصين على أن التعددية باتت في خطر كبير جراء الإجراءات الأمريكية كما أن نقض العهود الأميركية زعزع الاتفاق النووي مع إيران وقوض الأمن الدولي”.

وأشار ظريف إلى أن السبيل الوحيد للاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي يكمن في اتخاذ مواقف واضحة والوفاء بالتزاماته.

وزار ظريف خلال الأيام الأخيرة كلا من روسيا والصين لمناقشة القضايا الثنائية ووضع الاتفاق النووي والأوضاع الإقليمية.