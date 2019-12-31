لبنان.. إدانات للعدوان الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي العراقي

بيروت- سانا

واصلت القوى والأحزاب والشخصيات اللبنانية تنديدها بالعدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي العراقي وأوقع عشرات الشهداء والمصابين.

وندد المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان معن بشور بالعدوان مؤكدا أنه يستهدف العراق بأسره كدولة وكمجتمع ضمن مخطط استهدافه ونهب موارده.

بدوره شدد الأمين العام للمؤتمر القومي العربي مجدي المعصراوي على أن هذا العدوان الذي استهدف السيادة الوطنية العراقية هو انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات العسكرية.

وقال المعصراوي في بيان اليوم إن “كل ما تقوم به الولايات المتحدة يهدف لخدمة مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني” معربا عن ثقته بأن النصر سيكون حليف المقاومين الرابضين على خطوط المواجهة ضد الاحتلال والإرهاب بكل أشكاله وصنوفه.

كما أدان تجمع علماء جبل عامل في لبنان العدوان الأمريكي معتبرا أن التصريحات الرسمية الأمريكية المتعلقة به تعيدنا إلى فترة الاستعمار التي لم تستطع الولايات المتحدة تقبل اندثارها.

وأكد التجمع أن هذا العدوان دليل على تخبط وهزيمة المشروع الأمريكي وخطط نشر “الفوضى الخلاقة” الهادفة للحفاظ على أمن الكيان الصهيوني الغاصب.

من جهته اعتبر العلامة الشيخ عفيف النابلسي أن الاعتداء الغاشم على مقار قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غرب العراق لا يجب أن يبقى من دون رد داعياً القوى الوطنية والمقاومة إلى العمل على تحرير العراق من المحتلين الأمريكيين الغزاة.

من جهته دعا رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين إلى التجاوب مع مطالب الشعب وإصدار القوانين اللازمة لإنهاء الوجود الأمريكي الاحتلالي لافتا إلى أن الاعتداء الأمريكي على الحشد الشعبي يأتي في توقيت إعلان الحشد عن خطة لإنهاء فلول “داعش” الإرهابي ما يؤكد رعاية الإدارة الأمريكية لهذا التنظيم.