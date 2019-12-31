استشهاد ضابط وإصابة عدد من الجنود باعتداء الإرهابيين بالقذائف على المناطق الآمنة في ريفي حماة وإدلب.. والجيش يرد على مصادر الاعتداء

إدلب-سانا

استشهد ضابط وأصيب عدد من الجنود ووقعت خسائر مادية في الممتلكات جراء اعتداء المجموعات الارهابية بالقذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي ومدينة خان شيخون وما حولها بريف إدلب.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أن “التنظيمات الإرهابية المتمركزة في محيط منطقتي “ميدان غزال” و”معر حطاط” قامت بإطلاق العديد من القذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة في الريف الشمالي لحماة والمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب في سهل الغاب وخان شيخون وما حولها”.

وأشار المصدر إلى أن القصف تسبب باستشهاد ضابط وإصابة عدد من الجنود بجروح إضافة إلى خسائر في الممتلكات في بلدات جورين وعين سليمو وأصيلة والمحروسة.

ولفت المصدر العسكري إلى أنه “على الفور قامت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في المنطقة بالرد على مصادر النيران مستهدفة مقرات القيادة ومراكز تجمع المسلحين الإرهابيين وقتلت عددا كبيرا منهم كما دمرت ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ وكبدتهم خسائر كبيرة في المعدات”.

وتنتشر في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الغربي تنظيمات إرهابية منضوية تحت زعامة تنظيمي “جبهة النصرة” و”الحزب التركستاني” وغيرهما وتعتدى على المناطق الآمنة بالقذائف والطائرات المسيرة المذخرة بالقنابل ما يتسبب بارتقاء شهداء وإصابة مدنيين بجروح ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات والأراضى الزراعية.